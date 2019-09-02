九月第一個上班日，行政院長蘇貞昌迫不及待跟大家分享多項好消息，蘇揆在LINE群組說，包括單身婚育租屋最高補5000元，秋冬國旅住宿住房省1000元，12歲以下兒童可免費暢玩主題樂園一次；蘇揆說，這些政策都是花小錢創造大價值。

蘇揆表示，為了讓年輕朋友、育兒家庭負擔更少，行政團隊決定開辦「單身青年及婚育家庭租金補貼」，今天開始上路，一年內，每個月最多補貼5000元租金。

蘇揆也說，為了相挺臺灣觀光，也讓國人多多出去玩，政府持續推出「秋冬旅遊補助」限制更少、額度更高、也已經上路。自由行住房省1000元，一人一次，離島不分平假日再多加碼一次。12歲以下兒童，免費暢遊主題樂園一次，讓大家住得開心、孩子玩得快樂、觀光業者生意也跟著更好。

此外，蘇揆也指，前幾年，政府努力把經濟顧好、把財政顧好。現在，行政團隊更要讓人民過得更好、業者生意更好、年輕人負擔更少。這兩個新政策，都是花小錢創造大價值。

(中時 )