蘇、邁才酸韓英文差 蔡致詞「晶晶體」連發

蔡英文總統日前遭台大榮譽教授踢爆英國博士學位論文造假，她在臉書貼文指「正式提告」。高雄市議員陳致中挺小英，在臉書酸關注蔡學位真假的人「難道沒有更重要的事值得關注嗎？」政論節目主持人彭文正截圖陳致中發文，用「致中體」回酸。

台大法律系名譽教授賀德芬日前舉行記者會，發表美國學者林環牆所寫「獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書的真偽」，明白指出蔡總統並未在1984年取得倫敦政經學院（LSE）的法學博士，只能算「已完成論文，但未通過論文辯護口試的博士候選人」。蔡英文在臉書貼文指「正式提告」。

議員陳致中前日在臉書發文說，「難道沒有更重要的事值得關注嗎？邇來有論者喋喋不休質疑小英總統論文及學位事，既然當事人已出具鋼印證書自證，也有人跑去LSE圖書館查館藏也確認，LSE身為知名學府也沒有理由為任何人說謊吧！此題真的可休矣，講到臭酸令人生厭煩，對主權、民生有何助益？」

狂打小英學位真偽的政論節目主持人彭文正截圖陳致中發文，用「致中體」回酸。他說，送給陳致中。「難道沒有更重要的事值得關注嗎？邇來有論者喋喋不休質疑司法不公迫害扁事，既然司法都已經認證，也有檢察官跑去海外查出7億，艾格蒙聯盟沒有理由為任何人說謊吧！「此題真的可休矣，講到臭酸令人生厭煩，對主權、民生有何助益」

(中時電子報)