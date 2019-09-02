明天就是9月3日軍人節，國民黨北市立委費鴻泰提前向勞苦功高的三軍將士，致上最高敬意，費也強調，私菸案不能拿軍人當代羔羊，呼籲蔡政府，不要「有事軍人幹，出事幹軍人」。

費鴻泰說，今年8月2日，新任國安局局長邱國正稱將對私菸案「下重手」，撂重話一個禮拜之後，就有了第一波懲處名單，20人被調職。不過，國安局內部調查，各單位購買香菸條數，國安局2625條，總統府侍衛室4902條，加上憲兵的450條，總共7977條，這數字和府方公布的還有1800條的落差。

費鴻泰質疑，現在目前有登記的只有7000多條不到8000條，那其他人呢？只處罰侍衛室的人，放過其他的單位，「有事軍人幹，出事幹軍人」，實在很不公平！

費鴻泰說，《總統府組織法》第九條也寫得非常清楚，總統府祕書長陳菊需綜理全部「事務」。如今爆發私菸案，蔡英文的總統府將責任推給國安局，擺明就是欺負軍人。費鴻泰呼籲民進黨，讓該負責的人負責，不應對軍人有不公平的對待。

(中時 )