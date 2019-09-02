日前好市多進軍上海，開幕當日造成周邊交通癱瘓，甚至短短幾小時內就暫停營業，有網友就上網發問，台灣明明這麼方便，跟美國不一樣，照理來說好市多應該做不起來，到底是什麼原因能在台灣看到這麼多好市多？底下引起網友熱烈議論，大部分的人都提到了關鍵是在獨家商品、退貨機制以及CP值高。

原PO在PTT上以「Costco 為什麼在台灣做的起來？」為題發文，他說之前看過一個作家在美國生活，因為美國真的很不方便，去哪車程都很長，連便利商店都沒台灣多，所以才發展出好市多這種超級賣場，一次買齊所有伙食，反觀台灣明明商店多，這麼方便，好市多卻還能做得起來？

網友熱烈討論，不少人都指出關鍵，「獨家商品跟cp值比一般大賣場好」，更有人直言，「好市多進來後把其他量販店電翻，其他量販店才有現在這些」，另外也很多人認為，好市多的市場區隔以及無條件退貨機制。

(中時電子報)