以軍與黎巴嫩真主黨邊境猛烈交火

隨著以色列與黎巴嫩邊界緊張急劇升高，伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨周日向以國北部發射反坦克飛彈，而以色列則朝黎巴嫩南部3個村莊猛開火。

據CNN新聞網與《華盛頓郵報》（The Washington Post）1日報導，這是4年多來雙方首度在邊境如此猛烈交火。

由於以色列上周末對黎巴嫩和敘利亞境內的真主黨目標發動攻擊，真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）誓言報復，而在北部的以方國防部隊近一星期來都保持高度警戒。

以色列說，就在當地時間下午4點左右，真主黨向以國位於阿威敏（Avivim）附近的營部發射反坦克飛彈，擊中一棟建築與軍用救護車，但並未造成傷亡。接著以色列國防軍（IDF）以大約100枚砲彈，還有「十分有限」的直升機砲火回擊對方的飛彈發射區與其他軍事據點。

這是2015年1月以來雙方最嚴重的邊境交火，4年多前，真主黨以反坦克飛彈炸死兩名開吉普車的以色列士兵。而當時攻擊的導火線，在於幾天前以色列空襲敘境車隊，炸死一名伊朗將領於其他幾名隨行人員，而這位將領正是真主黨高級指揮官的兒子。

兼任以色列國防部長的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，他們正在觀察，真主黨接下來會採取什麼行動。他在聲明中說，會視發展再決定接下來要怎麼做。

(中時電子報)