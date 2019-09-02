太空人又來嚇唬美聯球隊了，2日對戰藍鳥，王牌投手韋藍德(Justin Verlander)不僅獨力完封對手，居然還繳出「無安打比賽」。這是韋藍德生涯第3度無安打比賽，追平傳奇投手賽揚(Cy Young)，率隊以2-0獲勝。韋藍德的遺憾是一位叫做畢吉歐(Cavan Biggio)的菜鳥。

首局下半，藍鳥畢吉歐上場，他站得直挺挺一球都不揮，獲得四壞球保送。當時沒人在意，韋藍德也沒感覺。等到最後成為無安打比賽，大家才驚覺若不是畢吉歐的保送，這場就變成27上27下的「完全比賽」了。韋藍德這場對付了28人次打者，多出的這一次就是畢吉歐。

畢吉歐後來連吞兩K，但他成功阻止了藍鳥被完全比賽。雖然有點遺憾，韋藍德依舊非常爽，「我的感覺難以形容，我之前很多次無安打都在最後破功。老實說我很清楚史上有哪些人投過3場無安打比賽，其中幾個還是我的偶像。這是很特別的一刻，我很開心能與隊友共享。」

韋藍德是第6位達陣3次無安打的投手，史上最多次無安打比賽的是三振王萊恩(Nolan Ryan)，共有7場。其餘超過3次的僅有傳奇左投寇法克斯(Sandy Koufax)的4次無安打。

這場藍鳥只打了28人次，吞下14次三振，可見韋藍德幾乎只需要一個捕手就夠了。目前的最多K無安打紀錄是國民投手薛爾瑟(Max Scherzer)的17K。韋藍德本季17勝5敗、2.56自責分率都是美聯第1，將以36歲之齡再摘賽揚獎。太空人奪下今年第89勝，近10戰8勝的狀態也宣告他們準備好迎接季後賽了。

(中時電子報)