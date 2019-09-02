對於路透社報導所羅門即將在本周與我國斷交，外交部發言人歐江安表示，根據外交部掌握的資訊，索國政府在進行評估時，同時也參考跨黨派小組的報告，以及其他政府部門的專業意見，做整體性的通盤考量；此外，索國政府的相關決策也必需與內閣及國會商議，因此評估小組的報告並非唯一、也非最終的決策參考依據。

歐江安指出，臺索兩國近期互動正常，索國國會議長於八月初率議員團來臺參加「亞太國會議員聯合會」（APPU)，蘇嘉瓦瑞(Sogavare)總理於八月中與外交部長吳釗燮在「太平洋島國論壇」(PlF)會晤，兩國外長並簽署互免簽證協定。

此外，索國前總理何瑞朗(Rick Hou)與15位議員（含13位部長）曾在媒體公開發表支持臺索邦誼聲明，歐江安表示，這代表索國政壇友我力量深厚。另外，我國青年大使及運動場館工程團隊現也在索京訪問考察中，此均證明臺索兩國合作順利溝通無礙。

(中時 )