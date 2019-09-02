蔡總統63歲生日 赴台南鞏固綠營鐵票倉

民進黨2020總統候選人、總統蔡英文近期外在受國際情勢大環境影響，內部受國民黨隱藏的分裂風險，民調和網路聲量較去年同期好了不少。但有網友就表示，小英的選情其實不如表面看到的這麼樂觀。並從「中美貿易戰」、「香港反送中」、郭董參選等議題分析。

蔡英文近期受香港反送中示威活動和「中美貿易戰」影響，網路聲量有顯著提升，部分民調也在8月中旬時，拉近和韓國瑜的距離，甚至超越。讓不少國民黨支持者憂慮。

但網路聲量會永久居高不下嗎？網友mystage在批踢踢政黑版貼文稱，「蔡英文的信任度上升，隨貿易戰升溫，貿易戰從去年年中開始，台灣會慢幾個月反應，所以去年年底開始影響。當初雷曼風暴，台灣也是遞延幾個月發生海嘯。還有1124民進黨大敗的壓力釋放，及民進黨加強反應速度及宣傳力度。

原PO解釋，「所以蔡英文撿到槍，不是說笑的，是真的撿到美製M16步槍。不過投資有另外一個慣例，就是錢怎麼來，就怎麼去。所以「當蔡的聲勢因為「中美貿易戰」開始而上升，就可能因為貿易戰結束而下降」。

所以「蔡英文是否穩了？」原PO強調，如果今天就選舉，那真的穩。不過半年後才選舉，萬一貿易戰今年簽署協議，甚至是這個月簽署協議，依台灣人的記憶力，一個月內會忘記。此時蔡英文的大順風就消失了！

原PO分析，「香港反送中，手段漸趨強硬，看來10/1前，港府一定會完成維穩工作」。原Po還認為，如果反送中及貿易戰都落幕，蔡英文還有一番苦戰，尤其「郭台銘能操作棄保成功的話」。

原PO總結論點表示，蔡的聲勢上升還有一個原因是韓國瑜的「如花效應」，因為蔡的對手是韓，所以她看起來特別優秀，不過「三咖督」就又是另一回事了。

也有網友在該文留言表示意見，「川普現在基本上被大陸看破手腳了，光靠貶值降準就可以跟你川普玩很久，在加上大陸從美進口大宗為農產品、糧食，都是取代性很高的東西，台灣列隊站的朋友們要注意了，貿易戰一結束倒霉的一定是台灣」。

(中時電子報)