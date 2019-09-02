受到陸客禁令影響，外國旅客來台下半年預計將比去年同期減少40萬，交通部長林佳龍上周表示，為把國際旅客引進花東地區，將針對飛往花東的國際定期包機獎助地勤費50％，預計10月1日起上路。今再指出，10月起至明年3月底，除了桃園、松山機場之外，其他機場皆免收日本、韓國及新南向國家航線之國際航班降落費。

由於東部的航班數量較西部機場少，提供地勤服務的公司，在成本考量下，會向外國航空公司收取較高的地勤費，導致外籍業者在評估包機時，聽到費用就降低意願。觀光業者直言，高額地勤費成為拓展國際航班直飛東部機場的阻礙。

林佳龍上周表示，與業者討論後，決定自10月1日起補助國際定期包機航班直飛花東機場的地勤費50％，今又有新進展。據了解，交通部上周應變會議中，即研議針對桃園、松山以外機場，自今年10月1日起至明年3月31日止，免收日本、韓國及新南向國家航線之國際航班降落費。

交通部民航局預估，減收之降落費金額約7699萬元，但觀光局評估，若增加航班，帶動的觀光周邊產值與行銷效益更為巨大，因此交通部決定實施。不過因降落費8％原需繳入地方政府公庫作為回饋金，為避免影響地方政府回饋作業，減少的616萬元將由民航事業作業基金補助差額。

民航局表示，上周五已準備辧理法規預告作業，後續將持續協調財政部辦理，優惠措施力拚10月1日上路。

(中時 )