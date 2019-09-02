張斯綱臉書。（摘自張斯綱臉書）

擔任「換瑜」密使？ 張顯耀怒斥：張冠李戴、鬼話連篇

有媒體報導國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀擔任吳的「密使」赴中國見國台辦主任劉結一時，帶了一份民調向對岸表達「韓會選不下去」的訊息。對此，國民黨嚴正否認，但前立法院長王金平去表示有聽說，對於王金平的說法，國民黨台北市議員張斯綱也看不下去，表示王的回應相當不妥，不實消息經過轉傳就變成三人成虎的假新聞。

據網路媒體報導，吳敦義已派張顯耀赴大陸和劉結一見面，表達高雄市長韓國瑜會選不下去的訊息，被解讀成「換瑜」的「備胎計畫」。對此，國民黨澄清，該報導內容純屬子虛烏有之事，並強調，高雄市長韓國瑜乃唯一代表國民黨參選的總統候選人，必定竭盡全黨之力全力輔選。不過，王金平1日在基隆受訪時，證實「有聽說」。

對於國民黨密謀換瑜說法，張斯綱今在臉書發文表示，有報導指出國民黨中央有「換瑜」的計畫，完全沒辦法理解初選結束至今，為何還有這麼多的紛紛擾擾？張斯綱更提出三點看法駁斥換瑜說：

第一、 不論候選人是誰，中華民國的總統選舉，為何需要向國台辦報告？張顯耀曾任陸委會副主委，他已經澄清過他見劉結一的日期與報導不符，對談內容是有關自由行簽證影響觀光。

第二、 很多民眾期待國民黨團結打贏2020大選，多方嘗試希望能夠說服郭台銘董事長和國民黨一起努力，為什麼有這麼多莫名其妙的新聞，就是黨內不團結，給人見縫插針的空間。如果真的等不到團結，那就自己建立隊伍，爭取選民支持了。

第三、 王金平院長是前輩，但受訪時回應是「有聽說」，這相當不妥，不實消息經過轉傳就變成三人成虎的假新聞。

張斯綱文末表示，昨天彰化的韓市長行程，看到王惠美縣長、謝典林議長以及四位立委提名同志陪著他跑遍各宮廟，基層已經凝聚好，共同的目標就是要「下架蔡英文」！剩下的時間已經不夠揮霍了，停止無聊的放話，往前衝吧！

(中時電子報)