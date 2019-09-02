路透報導，中華民國位於南太平洋的友邦索羅門群島本週內將與中國大陸建交。對於索國先前即陸續傳出將與台灣斷交的消息，中國人民大學美國研究中心主任時殷弘曾表示，從2016年民進黨上台以來，兩岸出現外交戰，大陸在外交上影響力十分大，若要挖台友邦相當容易，去年即有3個台灣友邦與台斷交，轉向與大陸建交，這種局勢會繼續下去。

時殷弘表示，若索羅門群島與台斷交，台灣在南太平洋的其他邦交國會非常注意該事態，不排除這些國家會在一定程度上加以仿效。

時殷弘進一步指出，從今年年初以來，蔡英文大大加強對大陸的敵對態度，在此情況下，責怪大陸在一定程度上是沒有道理，且是沒有用的。現在美國支持台灣的意圖也很大，但對大陸而言，反對蔡英文與民進黨的主張，以及兩岸推進統一的決心沒有任何動搖。

今年是台灣的選舉年，針對大陸是否會在外交上收手，時殷弘表示 ，從官方角度來說，大陸所做的事情與台灣選舉沒有關係。大陸從不干涉台灣選舉，但也不是因為台灣選舉，大陸只能甚麼事情也不做。縱使台灣沒有選舉，這些事情仍有可能發生。

時殷弘表示，民進黨時常用「中國打壓」獲得選舉好處，這不是一、兩天的事，是一貫的手法，不過有時候反會造成選舉失敗。恐怕在選情上，「中國打壓」並非總是會發揮決定性作用。

(中時 )