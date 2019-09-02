堪稱華人演藝圈最知名星二代的19歲女星歐陽娜娜，這幾年早將事業重心轉往對岸，在大陸知名度很高，又因她不諱言表達自己的國族認同立場，更加贏得大陸網民的喜愛，人氣持續提升，而在美國上大學的她，仍抽空接工作，近來加盟《各位遊客請注意》實境秀，被節目組要求跟陌生男子混浴泡溫泉，沒想到她一換好下水服裝現身，「泳裝」瞬間驚呆人，讓來賓超無言。

歐陽娜娜參加的新陸綜開播，是一檔嘗試在旅行中跟旅客搭起友誼橋樑的實境秀，歐陽娜娜被安排了泡溫泉的橋段，要跟5名男嘉賓混浴，男嘉賓們先是對女生們泡溫泉的打扮很困惑，表示女生總愛穿著寬大T恤下水，讓人覺得突兀又失望，才說完歐陽娜娜就現身，她雖穿了白色T恤，但很快就「卸裝備」。

歐陽娜娜下水泡溫泉，雖穿著白T現身，但下水前已脫掉，沒想到底下裝扮更讓人無言，她竟然穿著全套潛水衣泡溫泉，讓人看傻眼，歐陽娜娜解釋，不是覺得穿比基尼不好，而是「我對我的身材沒有一定自信的時候，我覺得我不會穿」，於是就穿了包緊緊的連身潛水服外罩T恤現身，這打扮也讓網友吐槽模式全開，說她泡澡還穿汗衫，時在保護得很好，笑虧「乾脆套件毛衣！」、「把羽絨服給我穿上」。

(中時電子報)