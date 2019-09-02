國民黨日前在臉書PO文質疑，總統蔡英文執政3年多，中華民國的發展沒有更為進步，反而停滯不前，「拚經濟也不行、搞政治也亂搞，這三年你過更好了嗎？」未料，許多網友回文稱「減稅超有感」、「過得很好」。對此，臉書粉絲專頁「話說，那些編造的事」示警，蔡粉營造出過的很好的假象，「無視大規模倒閉潮已經開始發生」。

國民黨日前在臉書貼出「蔡英文執政3年！人民過得更好了？」一文，並指出蔡英文自2016年5月20日就職以來，已經執政3年多了。這3年來，中華民國的發展，沒有更為進步，反而停滯不前。該文章提及，台灣處在中國大陸與美國之間，一味靠向美國，而不思與大陸搞好關係，對於觀光收入的損失與國際空間的縮小，對於經濟成長的停滯與普羅大眾的感受，民進黨通通無半步。從一例一休讓百姓怨聲載道，到打假新聞讓人民惶惶不安，以美化經濟數據粉飾經濟停滯現狀，以保護民主自由為名打壓民主自由，這就是現在的執政黨！

該篇文章引來許多綠營支持者不滿，並紛紛回文表示「減稅超有感」、「過得很好」、「過的更好，感謝小英」、「比馬英九好太多了」、「藍營執政的那段時間就過很好？」、「這三年來還真的不錯」、「還不錯啊」。

對此，臉書粉絲專頁「話說，那些編造的事」轉貼該文並示警，蔡粉開始營造出自我催眠，自己過的很好的假象，無視大規模倒閉潮已經開始發生。有網友呼應表示「因為沒有良知所以過的很好」、「說薪水有漲的是只領基本工資嗎？」。

(中時電子報)