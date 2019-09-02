曾先生6年多來風雨無阻，現在已能自食其力，不斷感謝蔡衍明董事長讓他再次活出尊嚴。（陳育賢攝）

蔡衍明愛心基金會與仕招基金會輔導街友賣報自立

長期致力照顧弱勢族群的蔡衍明愛金基金會與仕招基金會，今年持續結合旺旺中時媒體集團，在各縣市展開「旺董初心、街友感心」輔導街友自立計畫，由中時出報，讓街友銷售，所得全歸街友，希望以此輔導街友重新走入社會、自食其力。

「中國時報10元做愛心，感謝您！」蔡衍明基金會與仕招基金會近期與旺旺中時媒體集團合作，持續8年多共同推動援助弱勢、輔導街友自立計畫，今年並以「旺董初心、街友感心」為名，免費提供報紙給街友在新竹市大同路、信義街口的護城河邊販售，不少民眾也發揮愛心買報紙。

接受竹安公益協會列管安置的68歲曾先生，10幾歲就出社會做裝潢學徒，出師後一直做裝潢工作，但7年前出了意外後，腳就開始不方便行走，也沒辦法再做裝潢，由於早年沒有存到錢，失業後人家看到他連走都有點困難，也無法再找到工作，生活陷入困境。

曾先生最後流浪到竹安公益協會接受安置與照顧，之後蔡衍明愛心基金會與仕招基金會結合旺旺中時媒體集團推動輔導街友自立計畫，讓他有機會藉由賣愛心報，重新站起來。

曾先生說，他兜售中國時報，1天賣40分可賺400元，已可完全自食其力，今天上午中時發行部前往訪視時，他不斷感謝蔡衍明愛心基金會及仕招基金會與旺旺中時讓他有重新踏入社會的機會。

幫助街友的竹安公益協會黃姓社工表示，街友多為中高齡人士，一般會轉介有意願者從事清潔等勞動型工作，但機會不多，很感謝蔡衍明愛金基金會與仕招基金會免費提供報紙給街友販售，讓街友自食其力，也能逐漸恢復自信，協會並會繼續協助輔導有意願重新走出社會的街友接受自立援助計畫。

曾先生說，6年多來，他每天清晨5點到竹安領中國時報與旺報，整理好後拉著推車到信義路與大同路口的護城河橋上兜售，大約上午9點半就能賣完，6年多來風雨無阻從不間斷。

他從第1天「上班」時不曉得怎麼賣報紙，1天賣不了幾分，協會志工教賣報口號後，「業績」從第3天開始轉好，不少早起運動的長輩、上班族都會跟他買報，最晚9點半一定能賣光，現在他覺得生活過的很不錯，特別感謝蔡衍明董事長長期關懷弱勢族群，讓我們有了生活尊嚴與具體收入，重新走入社會。

曾先生不斷感謝蔡衍明董事長讓他再次活出尊嚴。（陳育賢攝）

曾先生接受蔡衍明愛心基金會與仕招基金會輔導賣愛心報自立計畫，6年多來風雨無阻，現在已能自食其力。（陳育賢攝）

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