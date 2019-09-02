位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，於今天早上發展為第13號颱風、玲玲颱風，未來將向北北西轉北移動，有朝台灣東部海面接近趨勢，預計台灣地區3日晚間起至5日將受颱風外圍環流影響，而4日至5日則是最接近台灣的時候。

今早8時玲玲颱風的中心位置在北緯 15.2 度，東經 125.9 度，以每小時25公里速度，向北北西進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

中央氣象局預報員林孟軒表示，就目前預測路徑觀察，尚未考慮發布陸上颱風警報，但可能會發布海上颱風警報，預計明晚起外圍環流開始影響台灣，受影響區域主要為東半部、北部及南部，可能會有局部大雨發生的可能性，玲玲颱風仍不斷增強中，但目前預估是以輕度颱風的等級通過東部海面，預計明晚起外圍環流開始影響台灣，4日及5日則是最接近台灣的時候。

注意！兩低壓不排除接力生成颱風

(中時 )