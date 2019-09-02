移民署台北市專勤隊分隊長吳鑑麒、新北市三重警分局巡佐林登寸，遭檢舉在「白手套」前警員郭家宏牽線下，收受應召集團負責人李建來夫妻賄賂，包庇大陸、東南亞籍女子來台賣淫，台北地檢署經1年調查後，因查無行收賄事證，今將吳鑑麒、林登寸及郭家宏、李建來夫妻5人不起訴，另李進來、郭家宏及應召站員工9人則因經營媒介色情，依妨害風化罪嫌起訴。

此外，檢廉偵辦期間，意外查獲另個應召集團以電腦大量發送LINE色情廣告，查扣9台電腦，今亦依妨害風化罪嫌將李、王、蔡姓3名業者緩起訴，期限1年，各須支付5萬元給國庫。

據了解，全案源於警方日前網路巡邏時，在通訊軟體發現「聯合國應召集團」訊息，循線到三重集成路的旅館查緝，當場查獲來自大陸重慶的30歲、29歲安姓姐妹花，以及1名泰國籍女子，涉嫌以觀光名義來台，而後加入應召集團賣淫，安女還供稱：「台灣男客尺寸剛好，而且碰一下就繳械」。

之後廉政署掛線監聽，懷疑應召站業者李建來夫婦透過前員警郭家宏擔任白手套，疑自2017年間起以茶葉罐夾帶賄款行賄移民署台北市專勤隊分隊長吳鑑麒、新北市三重警分局巡佐林登寸等人，藉此包庇大陸、東南亞籍女子來台賣淫，其中吳還被檢舉涉嫌接受性招待。

去年8月，檢廉動員70人，兵分16路搜索遭檢舉的三重區2間汽車旅館，查扣監視器畫面及相關跡證，搜索三重警分局大同派出所、中興橋派出所及專勤隊分隊長吳鑑麒的辦公室，並約談林、吳及應召站業者李進來、郭家宏等多人。

北檢訊後，依貪汙治罪條例諭令林、吳各10萬元交保，至於應召站業者李建來，以及白手套郭家宏，則被聲押禁見。但北檢經1年多調查後，認為沒有具體事證證明林、吳及業者有行收賄事證，因此林、吳及業者被控貪汙部分，全部不起訴，只依妨害風化罪起訴業者李建來、郭家宏及員工等人。

(中時 )