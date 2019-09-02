美國德州當地時間8月31日下午發生飛車無差別槍擊事件，至今釀成7人死亡、22人受傷，槍手在與警方駁火過程中遭擊斃，警方隔日公布槍手身分，是一名36歲白人男子阿圖兒（Seth Aaron Ator），報導說槍手駕車在公路上行駛時，因未亮左轉燈遭警攔下，隨後大開殺戒。

德州飛車槍擊案槍手身分曝光，是一名36歲白人男子阿圖兒（Seth Aaron Ator）。

綜合美國黑人觀點新聞網站NewsOne、美聯社報導，發生在德州當地時間周六下午的公路槍擊案，遇難人數已上升至7人，受傷人數達22人。

案發24小時後，德州警方終於公布槍手身分，是一名36歲白人男性，美國媒體指出槍手日前才遭公司解僱，懷疑男子心懷不滿、引爆殺機，另據美聯社指出，男子駕車駛在20號州際公路（Interstate 20）上時，因沒打亮左轉燈遭警車從後方攔下，男嫌停車後，抓起車上的AR 15型步槍，坐在位置上轉身，從車廂後窗朝後方的警車開了多槍，警車上2名員警中一人中槍，之後阿圖兒駕車逃逸，並沿路掃射經過車輛。

槍手後續搶劫一輛美國郵務貨車，槍斃駕駛後繼續駕車往奧德薩市（Odessa）前進，最後在當地一家電影院遭警方圍堵，雙方展開激烈駁火後警方擊斃阿圖兒，事件才告段落。

德州警方起初不願公布槍手身分與姓名，稱不想讓槍手惡名昭彰，不過他們仍在案發隔日公開相關資訊。警方強調，目前仍無法確認槍手行兇動機，案件仍在調查當中。

《紐約時報》（New York Times）指出，阿圖兒自在公路上遭警攔下，到電影院遭警擊斃過程中，一共飛車掃射長達16公里，沿途留下超過15個犯罪現場。阿圖兒2001年曾因擅闖私人土地遭警方逮捕。警方相信他是一人犯案，目前未查出他與國內外犯罪組織有任何往來紀錄。鄰居受訪時稱，阿圖兒個性孤僻，有時候會被他嚇到，「因為他經常在屋外開槍。」

受傷22人中包含3名員警，另外一名僅17個月大的女嬰臉部及胸部都受傷。

(中時電子報)