美國德州當地時間8月31日下午發生飛車無差別槍擊事件，至今釀成7人死亡、22人受傷，槍手在與警方駁火過程中遭擊斃，警方隔日公布槍手身分，是一名36歲白人男子阿圖兒（Seth Aaron Ator），報導說槍手駕車在公路上行駛時，因未亮左轉燈遭警攔下，隨後大開殺戒。

德州飛車槍擊案槍手身分曝光，是一名36歲白人男子阿圖兒（Seth Aaron Ator）。

綜合美國黑人觀點新聞網站NewsOne、美聯社報導，發生在德州當地時間周六下午的公路槍擊案，遇難人數已上升至7人，受傷人數達22人。

案發24小時後，德州警方終於公布槍手身分，是一名36歲白人男性，美國媒體指出槍手日前才遭公司解僱，懷疑男子心懷不滿、引爆殺機，另據美聯社指出，男子駕車駛在20號州際公路（Interstate 20）上時，因沒打亮左轉燈遭警車從後方攔下，男嫌停車後，抓起車上的AR 15型步槍，坐在位置上轉身，從車廂後窗朝後方的警車開了多槍，警車上2名員警中一人中槍，之後阿圖兒駕車逃逸，並沿路掃射經過車輛。

德州公路隨機槍擊案 5死21傷 槍手遭擊斃

槍手後續搶劫一輛美國郵務貨車，槍斃駕駛後繼續駕車往奧德薩市（Odessa）前進，最後在當地一家電影院遭警方圍堵，雙方展開激烈駁火後警方擊斃阿圖兒，事件才告段落。

德州警方起初不願公布槍手身分與姓名，稱不想讓槍手惡名昭彰，不過他們仍在案發隔日公開相關資訊。警方強調，目前仍無法確認槍手行兇動機，案件仍在調查當中。

《紐約時報》（New York Times）指出，阿圖兒自在公路上遭警攔下，到電影院遭警擊斃過程中，一共飛車掃射長達16公里，沿途留下超過15個犯罪現場。阿圖兒2001年曾因擅闖私人土地遭警方逮捕。警方相信他是一人犯案，目前未查出他與國內外犯罪組織有任何往來紀錄。鄰居受訪時稱，阿圖兒個性孤僻，有時候會被他嚇到，「因為他經常在屋外開槍。」

受傷22人中包含3名員警，另外一名僅17個月大的女嬰臉部及胸部都受傷。

文章來源：Officials Finally Identify Odessa Shooter As Seth Aaron Ator

文章來源：Police say no explanation yet for Texas shooting frenzy

文章來源：Shooting Spree Across 15 Miles in West Texas Terrorized Two Towns and Killed 7

(中時電子報)

#槍手 #德州 #美國 #身分