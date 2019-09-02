彰化地檢署女檢察官莊珂惠去年偵辦一起妨害家庭案，並依據元配楊女所指的黃女小三特徵，對黃女勘驗身體，不料事後遭黃女指控，莊檢勘驗時命她全裸兩腿張開供女法警拍照，還親自對她揉胸，此事曝光一度引發各界爭議，莊事後也被法務部檢察官人事審議委員會以書面促請注意。該案經彰化地院審理，法官勘驗一張「老漢推車」親密照片，認定黃女涉犯相姦罪，將她判處4月徒刑。

彰化地檢署檢察官莊珂惠，去年偵辦一起妨害家庭案時，被小三指控全裸開腿勘驗吃鱉，如今小三因通姦罪被法官判刑，總算扳回一籌。(中時資料照)

判決書指出，44歲大陸籍黃女，2016年間認識在彰化開店做生意的楊男，2人不僅一起出遊拍下親密照，甚至開房間偷情，還用手機拍下激情的照片，事後被楊妻發現丈夫多次匯錢給黃女，氣得質問丈夫，楊男這才向妻子坦承一切，並將2人去年1月中旬到摩鐵偷情時拍下裸體交疊的照片傳給妻子，還將黃女的身體特徵一併告知妻子，楊妻當下錄下彼此對話，事後楊妻憤而向2人提告。

據「三立」報導，楊男出庭時改口稱與黃女從未發生性關係，黃女也辯稱2人有交往，但與楊男去旅館未發生姦情，惟楊妻提供了與丈夫對話的錄音檔及2人的裸體交疊照片，另據楊男提到，黃女側胸硬塊與 類似蝴蝶羽翼形狀等特徵。

檢察官莊珂惠為求真相，決定勘驗黃女身體是否有上述之特徵，經勘驗，證實楊女所言無誤，鋤2人的裸體交疊照，雖看不出性器接合，但明顯看出2人在嘿咻。

彰化地院法官勘驗2人裸身交疊的親暱照呈現「老漢推車」狀，足見2人當時行為已極為親密，加上楊妻的錄音內容，認定2人確實有發生性行為，因此將黃女依相姦罪判處4月徒刑，得易科罰金。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)