蔡英文總統將與台北市長柯文哲同台出席記者會，這是兩人繼去年底「北門蔡柯會」之後首度碰面，加上雙方近日頻透過媒體隔空互嗆，格外引發關注。柯文哲今早受訪時雖稱自己會「行禮如儀」，但他也在訪問過程中嗆民進黨說，總統大選每個縣市的競選總部經費，要不要公布一下預算表？白綠之間仍難掩煙硝味。

對於媒體詢問，稍後會面要不要當面詢問蔡總統台灣價值等問題，柯文哲都說，不用啦，能回答早就回答了，行禮如儀就好，至於會不會把蔡總統當空氣，他則要媒體「你不要這樣」；媒體也追問，這是柯作為台灣民眾黨主席後首次與蔡英文碰面，柯推說，那個黨還沒成立，還在跑法院程序，還不是黨主席。

雖然看似沒有口出惡言，但是當被問到替蔡英文操盤2020大選的前行政院副院長林錫耀說，「有錢能使鬼推磨」，意指即便國民黨最後整合失敗，仍需小心鴻海創辦人郭台銘錢太多。對此，柯文哲終於忍不住開嗆說，「你去看民進黨總統大選，每個縣市競選總部經費，你去看一看，要不要請他們公布一下預算表，那才可怕咧！」

(中時 )