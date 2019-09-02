晶華酒店集團旗下設計風格旅店品牌Just Sleep捷絲旅的創始店〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉愈來愈「潮」啦！由於台北市東區沒落、西門町人潮卻與日俱增，並成為台北市除信義區外最受外國旅客歡迎的人氣景點，為此晶華酒店集團斥資近億元啟動〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉換裝工程，以「打造全新飯店」的概念全面換裝，希望能在文青風、時尚風、工業風旅店密集的西門町旅宿市場獨領風騷，得到台灣在地與港澳星馬日韓等各國來台旅行度假的外國旅人青睞。
〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉業已全面改裝完成，並以全新面貌自9月起接受客人訂房，此一Just Sleep的「起家厝」仍謹守著「3B」（Bed 舒適的睡床、Breakfast 在地化早餐。Bath 潮化備品)、「3C」（Convenience 便利、Comfort 舒適、Connection 與在地連結），以及「3S」（Service 服務、Stylish 風格、Smart聰明消費）的品牌精神，但打從走入飯店開始，曾經下榻於此的旅客立刻可以察覺並感受到此台北市西門町第一家由觀光飯店集團打造的時尚設計旅店，立足市場10年、如今經過全面換裝，氣質風格與「上一代」截然不同，除了更Chic、更「潮」、更繽紛外，在設計師與經營團隊聯手貼心設計下，除餐飲、旅宿外，也增加了社交、休憩、娛樂與健身機能，展現問鼎台北西門町設計旅店龍頭的強烈企圖。
「原本是149間客房，現在是143間」，捷絲旅總經理陳惠芳點出了〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉改裝前後最大的改變。為了讓旅人有更多的公共空間，飯店將5樓的部份客房打掉，增設了具社交、聯誼、會議與餐飲功能的Lounge，並且結合Check in大廳櫃台與餐廳，各區域間無屏障，空間感更通透，讓住客在此可「為所欲為」。
Check in櫃檯連結著的吧台，上面放著點心、零食與水果，以及咖啡機與飲水，住客可隨著在這裡取用。大廳入口牆上則請了專人以細膩筆觸繪製西門町地圖，旅人可以按圖索驥在西門町尋幽訪勝或拜訪庶民美食小吃名店，豐富自己的旅行回憶。
全新的〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉的另一改變是，為了擴大客層打擊面，飯店採分眾概念在各個樓層保留了一個空間，並規畫新增健身房、網美打卡拍照區、兒童閱讀休閒區等主題空間，重視身材的朋友可以揮汗燃燒熱量，親子家庭有讓小朋友遊戲的場域，玩到那都喜歡拍照的IG打卡族，亦有標的可以攝獵。
〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉客房氣韻亦與 過去截然不同，改裝前的客房設計時尚簡約、色調淡雅，如今堪稱「2.0版」的客房，色調較以前更繽紛且更有層次，同時客房內並新增了許多實用的設計與家具，而備品亦全面升級。
牆面上的鈕扣型木製吊鉤，方便住客吊掛衣 物、隨身包或鑰匙，兼具行李架、置物櫃與長椅功能的木製長凳，方便房客進行置物管理。雙方或三人房內新增的矮桌，住房可在此用餐、閱讀、打開電腦打報告回信，或是聊天聯誼，非常實用。此外，每間客房並配備了Kenwood快煮壺，以及Panasonic吹風機，多一點成本，自然讓住客的旅宿體驗升級。
無畏景氣與陸客限縮，西門町的旅店住房率近年始終維持高檔表現，〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉全面改裝完成，希望住房率與平均房價再上層樓，而為讓舊雨新知知曉飯店「跟以前不一樣了」，捷絲旅西門館推出9月官網優惠價，2900元起含早餐、住宿，另外加贈「好禮四選一」，客人可選擇：1.雞尾酒2杯，2．台虎精釀啤酒2瓶，3.購物保冷袋或4.參加西門商圈導覽行程。房客並可享有免費停車。
(工商 )
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