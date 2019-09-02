全面換裝後的Just Sleep捷絲旅西門館，將Check in櫃檯移至5樓，並與公共區域連結。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館換裝後增加了許多「潮」元素，不只讓空間更有趣，並迎合新世代旅人拍照打卡。（圖／姚舜）

晶華酒店集團旗下設計風格旅店品牌Just Sleep捷絲旅的創始店〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉愈來愈「潮」啦！由於台北市東區沒落、西門町人潮卻與日俱增，並成為台北市除信義區外最受外國旅客歡迎的人氣景點，為此晶華酒店集團斥資近億元啟動〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉換裝工程，以「打造全新飯店」的概念全面換裝，希望能在文青風、時尚風、工業風旅店密集的西門町旅宿市場獨領風騷，得到台灣在地與港澳星馬日韓等各國來台旅行度假的外國旅人青睞。

〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉業已全面改裝完成，並以全新面貌自9月起接受客人訂房，此一Just Sleep的「起家厝」仍謹守著「3B」（Bed 舒適的睡床、Breakfast 在地化早餐。Bath 潮化備品)、「3C」（Convenience 便利、Comfort 舒適、Connection 與在地連結），以及「3S」（Service 服務、Stylish 風格、Smart聰明消費）的品牌精神，但打從走入飯店開始，曾經下榻於此的旅客立刻可以察覺並感受到此台北市西門町第一家由觀光飯店集團打造的時尚設計旅店，立足市場10年、如今經過全面換裝，氣質風格與「上一代」截然不同，除了更Chic、更「潮」、更繽紛外，在設計師與經營團隊聯手貼心設計下，除餐飲、旅宿外，也增加了社交、休憩、娛樂與健身機能，展現問鼎台北西門町設計旅店龍頭的強烈企圖。

「原本是149間客房，現在是143間」，捷絲旅總經理陳惠芳點出了〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉改裝前後最大的改變。為了讓旅人有更多的公共空間，飯店將5樓的部份客房打掉，增設了具社交、聯誼、會議與餐飲功能的Lounge，並且結合Check in大廳櫃台與餐廳，各區域間無屏障，空間感更通透，讓住客在此可「為所欲為」。

Check in櫃檯連結著的吧台，上面放著點心、零食與水果，以及咖啡機與飲水，住客可隨著在這裡取用。大廳入口牆上則請了專人以細膩筆觸繪製西門町地圖，旅人可以按圖索驥在西門町尋幽訪勝或拜訪庶民美食小吃名店，豐富自己的旅行回憶。

全新的〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉的另一改變是，為了擴大客層打擊面，飯店採分眾概念在各個樓層保留了一個空間，並規畫新增健身房、網美打卡拍照區、兒童閱讀休閒區等主題空間，重視身材的朋友可以揮汗燃燒熱量，親子家庭有讓小朋友遊戲的場域，玩到那都喜歡拍照的IG打卡族，亦有標的可以攝獵。

〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉客房氣韻亦與 過去截然不同，改裝前的客房設計時尚簡約、色調淡雅，如今堪稱「2.0版」的客房，色調較以前更繽紛且更有層次，同時客房內並新增了許多實用的設計與家具，而備品亦全面升級。

牆面上的鈕扣型木製吊鉤，方便住客吊掛衣 物、隨身包或鑰匙，兼具行李架、置物櫃與長椅功能的木製長凳，方便房客進行置物管理。雙方或三人房內新增的矮桌，住房可在此用餐、閱讀、打開電腦打報告回信，或是聊天聯誼，非常實用。此外，每間客房並配備了Kenwood快煮壺，以及Panasonic吹風機，多一點成本，自然讓住客的旅宿體驗升級。

無畏景氣與陸客限縮，西門町的旅店住房率近年始終維持高檔表現，〈Just Sleep捷絲旅.西門館〉全面改裝完成，希望住房率與平均房價再上層樓，而為讓舊雨新知知曉飯店「跟以前不一樣了」，捷絲旅西門館推出9月官網優惠價，2900元起含早餐、住宿，另外加贈「好禮四選一」，客人可選擇：1.雞尾酒2杯，2．台虎精釀啤酒2瓶，3.購物保冷袋或4.參加西門商圈導覽行程。房客並可享有免費停車。

Just Sleep捷絲旅西門館的每個樓層梯廳，都有一面「萬花筒牆」，客人可以利用這牆拍出新表情。（圖／姚舜）

客房內多一張書桌，對商務型旅人而言就是多了一分方便。（圖／姚舜）

以「蓋新飯店」改裝的Just Sleep捷絲旅西門館，5樓公共區域變得很大，且裝潢設計舒適並帶有潮元素。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館換裝，客房內以塗鴨牆，體現西門町的流行次文化。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館的3床房型空間寬敞，結伴出遊的旅人在客房內就可喝咖啡聊天。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館客房內新設的矮桌，可以用餐、打電腦上網，是非常貼心且實用的設計。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館換裝後，每間客房內都配置了艷黃色的Kenwood快煮壺，為客房又增了一時尚元素。（圖／姚舜）

皮革製的收納袋，Just Sleep捷絲旅西門館客房備品帶著「精品時尚感」。（圖／姚舜）

除單床、雙床外，Just Sleep捷絲旅西門館內還有3床房型，可接待家庭客與多人同行的自由行旅客入住。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館大換裝，客房內洗臉檯區增設了美肌化裝鏡。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館改裝後，客房內增設了兼具行李架、置物矮櫃與板凳功能的木製長椅，且牆上增加了鈕扣型木製掛鉤，非常實用。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館換裝後新增了健身房，好讓重視身材的旅人可燃燒熱量、揮汗減脂。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館換裝後，每個樓層都會採分眾概念規畫有主題式休憩娛樂空間。（圖／姚舜）

為與在地鄰里連結，Just Sleep捷絲旅西門館Check in大廳有一整面的西門町復古地圖介紹景點，並販售「風土明信片」讓客人分享旅遊心得。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館換裝後，公共休憩區擺放了Table footbal手足球台，讓客人可以藉此「復古娛樂」打發時間。（圖／姚舜）

Just Sleep捷絲旅西門館「大改款」後，餐廳有各式不同用餐區讓客人自由選擇。（圖／姚舜）

為傳遞「如家般自在」旅宿體驗， Just Sleep捷絲旅西門館改裝後，大廳增設了吧檯，入住客人隨時可以自由取食零食水果並自取飲料。（圖／姚舜）

「享樂至上」，Just Sleep捷絲旅西門館將5樓部份客房打掉，規畫為Lounge、沙發休憩區，並與早餐廳和Check in大廳連結，使該樓層具備更完整的休閒享樂功能。(圖／姚舜）

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