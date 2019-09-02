內鬼頻放話「換瑜」張顯耀闢謠：鬼月過該現形了

網路媒體報導，國民黨主席吳敦義派張顯耀8月15日私下拜會郭台銘，傳達韓國瑜因民調下滑，最後可能「選不下去」，盼郭當國民黨「備胎人選」。(資料照)

有媒體報導，傳國民黨主席吳敦義派密使陸委會前副主委張顯耀赴陸，稱高雄市長韓國瑜選情不樂觀，密謀提「換瑜」，前立法院長王金平也證實有此事。黨中央、張顯耀都否認此事。菜農林佳新狂嗆國民黨，「實在看不出來你們想贏！」並說，你們若還幻想有換韓國瑜的想法，他就號召人人入黨，換黨中央。

《上報》報導，國民黨主席吳敦義委由陸委會前副主委張顯耀至北京會見國台辦主任劉結一，告知高雄市長韓國瑜可能選不下去。前立法院長王金平昨晚證實有此事，黨中央、張顯耀都否認 ，張顯耀澄清，報導並非事實，「鬼月過了還說鬼話」，放話的人是想破壞國民黨團結；高雄市長韓國瑜說沒有這件事吧；郭辦稱一無所悉。

菜農林佳新在臉書狂嗆國民黨「我看你們要擺爛多久，每天放任權貴大老，跟榮譽黨員在檯面上討論如何紅杏出牆，百年大黨丟不丟臉」他問，國民黨你們除了橫空出世一個韓國瑜，又為了台灣人民改變多少？你們還在爭什麼？爭掉的是人民的期待，一個歹戲要拖多久？

林佳新痛批，民進黨已經在黨主席授證下，整合完成，各地競總隨時可以成立，而國民黨呢？當郭，王，在那放血，你們的優柔寡斷，與高層意見分歧，才是延滯大軍難以前進的阻礙!最後要逼迫高喊，「人人入黨，改變國民黨你們才甘願嗎？！」

他說，放任情緒勒索，優柔寡斷將是前線三軍最沈重的拖累，我就不信郭台銘脫黨參選，國民黨立委誰敢在壁壘分明的狀況下讓郭台銘站台！我就不信王金平還能指揮地方派系運作，初選過後大家早歸隊了，答應老王的也早履行了，剩下的只有聽令中央

沒有果斷的軍令，哪來勇猛的將士?林佳新說，誰衝前，誰便斷頭，斷糧，斷根，至此還有一群傾聽民意渴望改變的人在衝殺，而黨中央高層呢？！「實在看不出來你們想贏！」多少年了，看你們國民黨選前總是只會喊團結，團結，再團結，哪次真正團結過？

林佳新說，「拜託這次果斷點，不團結的驕兵悍將就讓他滾，剩下的讓肯拚殺的將士無後顧之憂..給人民不一樣的觀感不一樣的國民黨...或許還能置死地而後生！」，他強調「將士不怕死，怕你們扯後腿!你們還幻想有換韓國瑜的想法，我保證林佳新有號召入黨換黨中央的看法!」

(中時電子報)