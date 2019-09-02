國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近日內憂外患，除民調下滑，黨內也遲遲無法整合，「換瑜」聲浪頻傳。力拱第三勢力參選2020的台北市長柯文哲今說，換瑜「很難啦」，但老實講，國民黨初選時，「韓國瑜是民進黨提名的」，都是綠營灌票給韓。言下之意，韓國瑜恐不是藍軍最有戰力的人選。

柯文哲今被問到韓國瑜民調下滑，「換瑜」是否有可能發生？他笑說，這是難題，他慶幸他不是國民黨的，不用煩惱這個。

媒體追問，這代表「換瑜」有可能？柯文哲說，很難啦，要怎麼換？但老實講，國民黨初選時，韓國瑜是民進黨提名的，灌票給他。其實藍綠兩次初選極其荒謬，民進黨初選時藍營灌票給小英，等到國民黨初選時，綠營就灌票給韓國瑜，不然怎麼可能國民黨初選時，小英民調掉到10幾％，一看就知道，台灣人民太調皮了！

至於「韓朱配」是否是韓國瑜現在的解方？柯文哲只說，不曉得，這要問朱立倫，他自己是沒意見。

話鋒一轉談到郭柯王合作，柯文哲重申，如果郭台銘找新北市長侯友宜二哥侯明鋒擔任副手，他覺得沒什麼問題，因為就「配」的概念來說，一個霸氣總裁，要一個比較人文、醫療、關懷這種，不要兩個都硬邦邦的，你問我的話，至少組合的形象OK啊！

會否擔心三方合作不穩固？柯文哲表示，合作很多條件，大家要無私、分出先後順序，這也是考驗，台灣社會能不能有一組比較表現無私態度，沒有無私態度不會成功。

(中時 )