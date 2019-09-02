內部民調仍居冠！ 韓彰化4度喊話郭盼整合

媒體點名鴻海創辦人郭台銘若選總統，副手可能是高醫大附醫院長侯明鋒，話題延燒多日，今（2）日侯明鋒親上火線，表示「我還是有責任把院長角色擔任好」，形同間接否決掉「郭侯配」這個選項。

侯明鋒說，自己沒有刻意神隱，前些天剛從日本回來，接著參加院內共識營活動。他謝謝媒體朋友、外界、郭董，對他的肯定及弟弟的厚愛；他提到，與郭台銘結緣，是因永齡基金會提供給乳癌的病人做免費的基因檢測，讓不少的病人受惠，至於其他方面，自己跟弟弟侯友宜還是一樣「把這個位置好好做好」。

他強調，從去年到現在擔任院長剛好滿1年，目前最重要重點，就是教學研究跟服務。郭董本人沒向他聯絡，僅因研究團隊間彼此有聯繫。

至於有媒體詢問，侯明鋒說與跟弟弟秉持把事情做好，會不會擔心外界影射韓市長跑去選總統？侯明鋒直言，「我不曉得外界怎麼樣說，也不是什麼影射」，但身為醫生最基本原則，就是遇到什麼樣的狀況就跟病人坦白講，而韓市長上任後，在國際醫療方面也邀請高醫來參加，至於其他事情就不多談。

(中時 )