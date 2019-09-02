香港「反送中」引發的政治風暴持續，繼上周六（8月31日）的嚴重警民衝突後，周日（9月1日）亦發生港鐵東涌站被破壞事件。大陸官媒新華社發表時評，重申3條底線不能碰，警告反中亂港者別再錯判，強調審判就將到來。

新華社時評說，面對暴徒肆無忌憚的暴行，特區政府和警方採取果斷措施，嚴正執法，依法制暴，向暴徒和他們背後的黑手發出警告，充分彰顯了恢復社會秩序、維護香港法治的堅定決心，贏得了廣大市民以及全國人民的認同和支持。

文章說，「三條底線」不能觸碰：絕對不能允許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用香港對大陸進行滲透破壞的活動。時評指出，如有人膽敢觸碰底線，干擾和破壞「一國兩制」，不但註定徹底失敗，而且必須承擔違反國家憲法和基本法的法律責任。

文章指，「止暴制亂，恢復秩序」，符合香港和投資者利益，是香港社會共同願望，並正告「反中亂港」者，絕不要錯判中央政府、特區政府和包括香港同胞在內全體中國人民維護國家主權、安全與核心利益的決心與能力。無論是香港暴亂的參與者還是幕後的策劃者，審判就將來到。

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