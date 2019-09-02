路透報導指索羅門群島最快將於本周與大陸建交，大陸國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘2日受訪表示，從今年初蔡英文總統的講話，挑起與大陸全面對抗後，大陸必然以挖邦交國牆角作為應對，他認為台灣再有斷交「也是很正常的」，這同時也牽涉中美以及澳洲在地緣政治的競逐，他相信這樣的過程會持續下去。

針對索羅門群島即將與我斷交傳聞，時殷弘2日受訪表示，前段時間就不斷有此傳聞，雖然現在尚無法知道確切時間，但與大陸建交的可能性確實相當大。

「這在現在看來也是很正常的」，時殷弘說，在民進黨上台後，特別是今年一月一日蔡英文的元旦講話，可謂全面挑起兩岸對抗，以及後續一連串的限縮兩岸交流動作，大陸必然以挖邦交國作為應對之一，他認為若幾天後索羅門真的與大陸建交，也並不意外。

對於斷交會不會又讓蔡英文「撿到槍」？時殷弘表示，大陸不會直接干預選舉過程，但大陸必然會關注並考量，只是哪些措施是在考量選情後做出的，當中具體聯繫他無從得知，但他認為，若斷交應該更能凸顯蔡政府在兩岸和外交的失利，會對其連任帶來影響。

索羅門群島就位於澳洲東北方，時殷弘說，太平洋島國既是兩岸的外交競爭場所，在很大範圍也是中美以及澳洲在地緣政治戰略競鬥的場域，未來這樣的競逐也會持續下去。

《索羅門時報》在今年6月5日曾報導「100天內決定是否與台灣斷交」。內文寫道，索羅門群島外交部長耶利米·馬涅勒（Jeremiah Manele）指出，是否將外交承認從台灣轉向大陸將在接下來的100天內給出答案。而一百天的期限，也正是這一周。

大陸外交部發言人陸慷今年五月曾說，「不光是索羅門群島，中國有意願同世界上所有國家在一箇中國原則和符合國際關係基本準則的基礎上發展友好關係」。

(旺報 )