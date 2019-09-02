遍及臉書、入口網站或社群媒體的「一頁式廣告」，近起甚至截圖台灣消費者保護協會的LOGO，置於其網頁，但台灣消保協會已聲明，無替任何業者背書，希望消費者勿輕信不肖業者的詐騙技倆。（消保處提供／林良齊台北傳真）

遍及臉書、入口網站或社群媒體的「一頁式廣告」，近起甚至截圖台灣消費者保護協會的LOGO，置於其網頁，但台灣消保協會已聲明，無替任何業者背書，希望消費者勿輕信不肖業者的詐騙技倆。（消保處提供／林良齊台北傳真）

遍及臉書、入口網站或社群媒體的「一頁式廣告」，近起甚至截圖台灣消費者保護協會的LOGO，置於其網頁，但台灣消保協會已聲明，無替任何業者背書，希望消費者勿輕信不肖業者的詐騙技倆。（消保處提供／林良齊台北傳真）

近幾年「一頁式廣告」遍及臉書、入口網站或社群媒體等，甚至還有業者截圖台灣消費者保護協會的LOGO，置於其網頁底端，並打著接受該團體監督的口號，但台灣消保協會已聲明，無替任何業者背書，希望消費者勿輕信不肖業者的詐騙技倆。

消保處表示，一頁式廣告因將商品所有資訊，包括商品介紹、圖片、影像、下標等，都集中在一個頁面，方便快速，符合現在消費趨勢。但內政部警政署165宣導平臺每週公布的「民眾通報高風險賣場」資訊。

消保處整理一頁式廣告詐騙案子特徵包括，網頁上沒有公司地址、客服電話或無人接聽，只留下電子信箱或LINE私下交易；售價明顯低於市場行情；常以「限時特價搶購」或「倒數」方式銷售以吸引民眾；號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等。

特徵還包括廣告相關留言都是正評、沒有負評；只能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款；網頁大多夾雜簡體字，且粗糙不精美。

行政院消保處提醒，若民眾遇到有貨到付款的商品和網購商品不符時，應盡速向貨運業者反映，並撥打包裏上託運人電話辦理退貨；若包裏上無託運人資料，可先詢問貨運業者，告知要辦理退貨。

行政院消保處提醒消費者，網購雖然方便快速，但仍應注意特徵，多加查證，勿輕信網頁廣告，並慎選商譽良好的電子商務平台；如遇有消費爭議時，應立即申訴，以掌握時效，讓相關業者能及時協助處理。至於個案若涉及詐欺等，消保處也會提案件移交給警政單位做後續查處。

(中時 )