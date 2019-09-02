大多數人會在運動前伸展拉筋，不過對於很久沒運動的人來說，有一種伸展操非常危險，專家表示，許多人在運動前的準備階段就出現狀況，尤其突然做站姿前彎、雙手點地的動作最容易會受傷。

日本首席體能訓練師中野詹姆士修一在「醫生說請你運動時，最強對症運動指南」一書中指出，當身體彎曲超過四十五度至五十度左右時，無法單靠腰椎支撐，因此接下來會以髖關節為支點，藉由傾斜骨盆使身體往前傾倒，但缺乏運動的人無法確實傾斜骨盆，勉強前彎的話，將對腰椎造成負擔，甚至恐使腰部受傷。

中野詹姆士修一表示，關節內存在「關節腔」，藉由轉動關節刺激關節腔，關節腔就會分泌出滑液，而這些滑液有助於關節活動順暢，因此活動到髖關節周圍的伸展運動，才是運動前最有效果的暖身運動。

中野詹姆士修一建議，可以單腳為軸心，另一隻腳像在越過跨欄一樣，藉此活動髖關節，並且從較低的高度開始，然後逐漸提高跨欄高度，藉此來伸展髖關節，可改善血液循環，左右分別做大約二十至三十次之後，就能感覺身體溫熱起來。至於缺乏運動的人，最容易發生大腿後肌肌肉拉傷，不妨用快走或慢跑代替暖身。

(中時電子報)