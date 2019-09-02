媒體報導國民黨主席吳敦義派陸委會前副主委張顯耀跟國台辦主任劉結一與鴻海創辦人郭台銘傳達「換瑜計畫」。張顯耀今天親自出面澄清絕無此事，他更透露有「特定人士」這兩個禮拜不斷放話，就是為了破壞國民黨團結，用心狠毒，「鬼月過了，不是鬼的應該要現出人形了。」
張顯耀指出，有「特定人士」不斷對外放話，目的就是要破壞高雄市長韓國瑜跟國民黨的選情，讓藍軍互相猜忌不團結，用心狠毒，「我當然知道是誰」，他大概知道是哪幾位，「時間到了會對外說明。」
媒體追問這個「特定人士」是不是國民黨高層？張顯耀說，他不清楚，他只是一屆黨員；那是不是郭陣營？張顯耀說，「不是郭陣營在操作」，那是王陣營？張顯耀說，「我不知道」，那是不是台北市長柯文哲？張顯耀笑著說，「那你趕快去問他，如果是這樣的話，那他也太厲害了。」
張顯耀強調自己去找劉結一「無不可告人之事」，他就是為了陸客自由行簽證暫停的事情去替國內觀光業者找國台辦談，沒有談到任何選舉。他自己也沒有拿郭台銘一毛錢，他知道黨中央透過各種管道找郭溝通談團結，也絕無換瑜的可能。不過對於是否有見過郭，張則一直避答。
(中時電子報)
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