高雄市岡山區愛米堤烘焙屋的蛋黃酥與芋頭酥。（林瑞益攝）

中秋節將至，蛋黃酥是搶手的商品之一。高雄市岡山區愛米堤烘焙屋的蛋黃酥，外皮酥脆，內餡甜而不膩，令民眾一吃成主顧。

愛米堤烘焙屋黃老闆笑稱，蛋黃酥的做法不難，很多人都會做。不過，他也表示，要做好吃的蛋黃酥，食材要新鮮，且要一次就做好，坊間有一些店家會先做出半成品，要賣時再進烤箱，這樣就會不好吃。

該店賣的蛋黃酥有豆沙、芋頭、綠豆等口味，今年應客人要求，加入梅子口味蛋黃酥。

黃老闆是六年級生，他說，以前當學徒是師父手把手地教他做餅、做麵包，如今，他做各式糕點也都遵循師父傳授的方式去做，絕不偷工減料。

他經營的烘焙屋，諾大的店面，由他一手打理。黃老闆說，有請清潔的歐巴桑來幫忙，其他均是「校長兼撞鐘」。他也感嘆，烘焙屋的生意不好做，現在的年輕人不願學習手藝，許多糕餅老店逐漸凋零。

除了蛋黃酥外，這家烘焙屋的主力商品是牛軋糖，廣受民眾喜愛。黃老闆表示，儘管夏天做牛軋糖的難度很高，但他已經克服氣溫的因素，夏天也做得出牛軋糖。他還自行研發出乳酪雪餅，屬於中秋限定的商品。

▲店名：愛米堤烘焙屋

▲地址：高雄市岡山區大義二路60號

▲電話：（07）625-9550

▲營業時間：上午9時至晚間9時30分（全年無休）

▲售價：蛋黃酥40元

(旺報 )