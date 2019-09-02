國民黨立委許毓仁。（中時資料照）

我國邦交國恐再減少？路透社報導，台灣太平洋友邦索羅門群島已組織專案小組商討和北京建交的可能，最快本周可能宣布結果。對此，國民黨立委許毓仁直言，索國考慮與台灣斷交，三個月前就已有跡象，「我們的外交警戒系統有亮紅燈嗎？大使有通報狀況嗎？」他更點名外交部長吳釗燮有緊急去處理嗎？

許毓仁稍早在臉書指出，看到索羅門群島可能跟中華民國斷交，心中非常感慨，若真的斷交，將是蔡總統執政以來第六個邦交國斷交，邦交國數字也將降到16個。

許毓仁提及，索國考慮與台灣斷交，三個月前就已經有跡象，當地報紙索羅門時報提出索國政府將於100天內做決定是否與中共建交，當時這就是警告。「我們的外交警戒系統有亮紅燈嗎？外交部長有緊急去處理嗎？大使有通報狀況嗎？」

他指出，索國總統於2017年也造訪我國，當時蔡盛大歡迎接待，外交部也承諾許多援助計劃、包含金援協辦泛太平洋運動會、蓋體育場，總計金援數十億以上。要是真的斷交，「我們被當凱子耍，要得回來嗎？」另外，索羅門是一個政局極端不穩定的國家，國內政治鬥爭嚴重，在2017年索國總理訪問蔡總統時，國內倒閣傳聞不斷，「我們的外交資源是否被拿來當做資助國內政治角力的工具，如果索國的政局動盪，要投入外交金援前，我國外交體系是否有正確的政治判斷？這些都是值得檢討的」。

對於路透社報導所羅門即將在本周與我國斷交，外交部發言人歐江安表示，根據外交部掌握的資訊，索國政府在進行評估時，同時也參考跨黨派小組的報告，以及其他政府部門的專業意見，做整體性的通盤考量；此外，索國政府的相關決策也必需與內閣及國會商議，因此評估小組的報告並非唯一、也非最終的決策參考依據。

(中時電子報)