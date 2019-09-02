我國軍隊營區逐年裁減吸菸區，建立無菸支持環境，從2009年1796個裁減至2019年上半年1029個，國軍志願役官兵吸菸率隨即下降，由2010年33.2％下滑至2019年19.9％，等於近10年吸菸率減少4成，有助於邁向「無菸軍隊」目標。

軍人強健的體魄與避免受傷是影響戰力與經費的重要因素，而吸菸會降低傷口癒合速度、減緩受傷復原、減少血流量與攜氧量與增加骨頭斷裂的風險，在惡性循環下將會增加其他受傷的風險。

國健署強調，國外研究顯示，軍中體能(血氧能力、肌肉耐力)差者，受傷機率高出20至30％，進一步分析發現，血氧能力差的的吸菸男性，相較血氧能力好的非吸菸男性，受傷機率高出70％；肌肉耐力差的吸菸女性，相較肌肉耐力好的非吸菸女性，受傷機率高出40至90％。

美國國防部每年花在吸菸相關疾病的醫療費用、工作損失多達16億美金、約新台幣496億元；有鑑於此，如何打造不吸菸的健康國軍，成了國軍建軍備戰的重要一環。

為了加強戒菸服務，國健署與國防部合作自2003年起辦理各項戒菸活動，搭配國軍醫院戒菸門診、部隊醫務所，協助國軍弟兄戒菸，從2009年1796個吸菸區裁減至今年上半年1029個，減幅4成。

去年國軍醫院戒菸服務人數計1326人，6個月戒菸成功率為24％，因應官兵出入營區受到管制與限制，甚至在部隊營區醫務所開設戒菸門診，增加可近性、便利性，去年參與人數為813人，6個月戒菸成功率為29％。

有位郭姓軍人因父親、親友影響，吸菸、嚼檳榔樣樣來，後來在父親住院後，看到戒斷症狀，才驚覺吸菸、嚼檳榔與吸毒一樣都會上癮的，因而反思自己是否就是下一個躺在病床上的人，於是廣邀軍中同袍一起戒菸、戒檳榔，其實同袍是影響軍人吸菸的重要因素。

(中時 )