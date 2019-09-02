瓦林卡晉級美網8強。（美聯社）

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)退出今年美網了！喬帥在16強戰對上瓦林卡(StanWawrinka)，輸掉前兩盤之後，第3盤開打不久即因傷放棄。最後的比分為6-4、7-5、2-1，紀錄上算是瓦林卡打敗了喬柯維奇。

喬柯維奇的肩膀本來就有傷，他這次美網可能都是帶著傷在打，第2輪比賽時他還被迫停下來處理肩傷。喬帥表示這個傷勢影響到他的發球與反拍，由於前3場對手都是非種子球員，喬帥得以一盤未失打到16強。

瓦林卡素常不是喬帥對手，生涯對戰5勝19敗，不過瓦林卡擅長持久戰，在大滿貫對決喬帥反而是3勝4敗(現成為4勝4敗)。若是健康的喬帥，先失兩盤連贏三盤也不難，但這次有傷又碰到瓦林卡，果斷放棄去養傷應該是明智的決定。

頭號冠軍熱門退賽之後，俄羅斯小將麥維德夫(Daniil Medvedev)又充滿希望，他也就是瓦林卡在8強戰的對手。

(中時電子報)