內鬼頻放話「換瑜」張顯耀闢謠：鬼月過該現形了

國民黨2020總統提名人韓國瑜，近期遭媒體爆料，若民調後續仍無起色，可能被黨主席吳敦義放生，但隨後遭國民黨中央否認。而立場偏挺郭的資深媒體人黃創夏就表示，「韓國瑜民調趨勢就是輸定了！不會投韓的選票就是不投韓」。對此，網友反擊稱，「有人已經忍不了，沉不住氣了！」。

有媒體報導稱，國民黨主席吳敦義委由陸委會前副主委張顯耀，至北京會見國台辦主任劉結一，告知韓國瑜可能選不下去。前立法院長王金平昨晚證實有此事。但國民黨中央、張顯耀都矢口否認 ，張顯耀澄清，報導內容「鬼月過了還說鬼話」，放話的人是想破壞國民黨團結！韓國瑜說「沒有這件事」，郭辦亦稱一無所悉。

黃創夏今在臉書發文稱，「韓國瑜沒贏，郭台銘是『戰犯』？真是天大的笑話了⋯⋯」。認為，「民調趨勢韓國瑜就是輸定了！不會投韓的選票就是不投韓！」。

網友對此紛紛在他臉書留言。「有人已經忍不條了，放X出來吠了！沉不住氣了！」、「唯一支持勤政愛民的韓國瑜」、「唯一支持韓國瑜」。但也有網友表示「不投韓就是不投韓」。

網友在黃創夏臉書留言。(圖/截自 黃創夏臉書)

(中時電子報)