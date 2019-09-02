台中市和平區烏石坑原墾區域因國民政府來台後收歸國有，土地被畫歸為林班地及國有地，隨著國土計畫法於105年5月1日實施，當地原墾民期盼藉此機會爭取權利；日前中國地方自治學會舉辦「烏石坑原墾區域土地問題與解決途徑學術研討會」，提出原墾區域土地使用與保育等相關議題。

台中市政府都市發展局表示，將考量目前現有住民在原墾區域土地的使用情形，及學界提出在理論與實務上的建議，在遵循內政部全國國土計畫指導並顧及土地均衡發展使用下，納入台中市國土計畫（草案）擬定參考。

都發局說，中國地方自治學會日前於東海大學社會科學院舉辦「烏石坑原墾區域土地問題與解決途徑學術研討會」，研討會議題涉及目前規劃的台中市國土計畫（草案）相關內容，邀請該局參與圓桌論壇第2場，與談「烏石坑原墾地農民權益之保障機制」議題。

都發局指出，國土計畫法已於105年5月1日施行，並分三階段進行土地轉換。第一階段由內政部完成「全國國土計畫」，已於107年4月30日公告實施；第二、三階段由直轄市、縣(市)主管機關，109年4月底前公告實施「直轄市、縣(市)國土計畫」、111年4月底前公告「國土功能分區圖」，目前台中市正在擬定台中市國土計畫草案。

都發局強調，未來國土計畫全面實施後，現行區域計畫體系將廢止，國土功能分區及分類、使用地將取代現行非都市土地11種分區及19種使用地。

因應重大空間體制變革，市府自106年開始針對農業、城鄉、產業等國土空間重大發展議題，召開5場專家學者座談會及4場公民團體與地方領袖說明會，邀集國土計畫主管機關、各領域專家學者與會以及公民團體與地方領袖，對台中市國土計畫給予看法及建議，廣蒐各界意見

(中時 )