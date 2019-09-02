新加坡總理李顯龍今天揚言控告網路媒體「網絡公民」（The Online Citizen）總編輯許淵臣誹謗，說他不斷發布有關這個新加坡第一家族激烈鬥爭的「不實」指控。

法新社報導，新加坡經濟繁榮備受國際欽羨，但領導層卻經常因箝制公民權利遭到批評，包括利用誹謗官司讓批評人士噤聲。在這個主流媒體普遍被視為親政府的國家裡，網絡公民因發表批評長年執政的人民行動黨相關文章而聞名。

這次引發爭論的報導是網絡公民上個月對李顯龍妻子何晶一則臉書（Facebook）貼文的評論，她在貼文中分享一篇文章，文章中談論為何有時與「惡毒的家庭成員」斷絕關係是對的。網絡公民向讀者提及李氏家族鬥爭，指出這是李顯龍弟妹2017年在社群媒體上發布指控後所爆發的家族糾紛。

李顯龍新聞秘書致函許淵臣，要求立即撤下臉書專頁及網站上這則報導。這封李顯龍新聞秘書署名的信中也要求網絡公民本月4日前發布「完整且無條件的道歉啟事」。若不照做，「李總理將別無選擇，只能將此事交由律師提告，以執行在法律上的全部權利」。

新加坡國父李光耀2015年過世後，67歲的李顯龍為祖厝命運與弟弟李顯揚及妹妹李瑋玲陷入公開爭吵。

為避免創造個人崇拜，李光耀希望這座有百年歷史的平房在他死後拆除。但李顯龍弟妹指控哥哥阻擋房屋拆除工作，好拿父親遺產來達成自己的政治目的。李顯龍否認這些指控，但選擇不對弟妹提告，並說提告會進一步玷汙父母的名字。

李顯龍新聞秘書在致許淵臣的信中指控網絡公民不斷做出「不實」且「誹謗性」的指控。信中警告說，雖然李顯龍選擇不對手足提告，這「不應該被其他人錯誤解讀為可以隨意不斷散播對他的不實且誹謗性指控」。

目前未能立即連繫上許淵臣取得置評。

李顯龍新聞秘書要求撤下的這則報導已經無法在網絡公民的網站上找到，但仍能在臉書頁面上看到。

(中央社)