經濟通報導，大陸豬肉價格自2018年年中起一路上揚，近日受非洲豬瘟影響更開啟「瘋漲模式」，恐引發重大民生問題。繼福建省多地啟動平價豬肉限購政策後，開始有其他省市仿效。

廣西省南寧市發改委日前印發通知，自1日起實施豬肉價格臨時干預措施，每天上午9時起，在10個市場設定攤位，以低於前10日市場均價10％以上的價格銷售豬肉，品種包括瘦肉、五花肉、前後腿肉及排骨，每位消費者每日限購1公斤。

(工商 )