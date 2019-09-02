廣西南寧設低價銷售豬肉攤位 每人每日限購1公斤 11:262019/09/02 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟通報導，大陸豬肉價格自2018年年中起一路上揚，近日受非洲豬瘟影響更開啟「瘋漲模式」，恐引發重大民生問題。繼福建省多地啟動平價豬肉限購政策後，開始有其他省市仿效。 廣西省南寧市發改委日前印發通知，自1日起實施豬肉價格臨時干預措施，每天上午9時起，在10個市場設定攤位，以低於前10日市場均價10％以上的價格銷售豬肉，品種包括瘦肉、五花肉、前後腿肉及排骨，每位消費者每日限購1公斤。 (工商 ) #豬肉 #價格 #市場 #公斤 #豬肉價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 豬事不易上海篇－陸豬價飆高 攤商民眾吃不消 04:092019/08/29 焦點新聞 高肉價衝擊民生 滬嗜海鮮影響小 04:092019/08/29 焦點新聞 豬事不易北京篇－豬事大急 台商餐廳凍漲苦撐 04:092019/08/29 焦點新聞 豬事不易保豬篇－豬肉保供穩價 陸打響保衛戰 04:092019/08/29 焦點新聞 1年漲75％ 陸豬肉價飆新高 04:102019/08/29 兩岸要聞 貴森森 民眾餐飲業者超有感 04:102019/08/29 兩岸要聞 漲不停 小餐館民生衝擊大 04:102019/08/29 兩岸要聞 陸保障豬肉市場供應 穩定生豬生產 20:212019/08/30 兩岸 陸農業部：貿易戰不影響大陸豬肉供應 13:092019/08/31 財經 新一波關稅啟動... 陸官方：豬肉供應沒影響 04:092019/09/01 全球財經 兩岸熱門新聞 還我同學上課！學生團體突襲香港經貿辦事處 - 兩岸 香港反送中三罷 大雨澆不熄學生熱情 - 兩岸 香港中大百萬大道罷課集會 3000學生參與 - 兩岸 消獨也沒用 陸棄用台影視人員 - 焦點新聞 - 旺報 陸075型兩棲攻擊艦 小航母戰力強 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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