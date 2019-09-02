再過不久就是中秋節，台北市立動物園特別提前一週，在9月7日（六）16：00-21：00，於大門廣場舞台舉辦「2019悠遊月光下中秋團圓夜活動」，邀請民眾發揮創意，親子同心協力雕刻動物造型的「柚子燈」。當天只要在17：00-19：00之間，將作品繳交至「柚燈收件處」，就能參加柚燈大賞競賽，獎品內容豐富，節目精采有趣，歡迎大小朋友一起提前來過過不一樣的中秋節！

9月7日（六）一起來動物園創作屬於自己的「柚燈」。（台北市立動物園提供）

9月7日（星期六）下午4點起，台北市立動物園大門廣場將舉辦「2019悠遊月光下中秋團圓夜活動」，推出【月光散步】、【柚燈大賞】、【親子同樂】及【中秋團圓】等系列活動，除了夜間開放和舞台表演節目之外，還可以藉由駐站解說互動遊戲，更加了解保育野生動物的重要性。

9月7日（星期六）下午4點起，除了精彩的舞臺表演節目之外，還可以藉由駐站解說互動遊戲，更加了解保育野生動物的重要性。（台北市立動物園提供）

今年【柚燈大賞】將以競賽方式進行，民眾可以在家用柚子自行創作與動物有關的造型或意象，或是活動當天在現場報名參加。動物園已經連續9年於中秋節前夕舉辦刻柚子活動，每年都有不少高手完成精巧的作品，點上LED燈之後更是賞心悅目。雕刻好的作品只要於活動當天17：00-19：00將作品繳交至「柚燈收件處」，就能爭取【玉兔創意巧思獎】、【吳剛鬼斧神工獎】、【嫦娥好有情調獎】等榮譽，還能獲得摸彩券一張，獎品精美豐富，請大家走過、路過可千萬別錯過！

民眾發揮創意，雕刻各式各樣的柚子燈。（台北市立動物園提供）

另外為了鼓勵市民參與戶外休閒活動，9月7日（六）台北市立動物園將延長開放至晚間21：00，活動當天下午4:00以後動物園星光票價一律30元，夜間延長開放的區域包括台灣動物區、兒童動物區、教育中心及無尾熊館，大貓熊館則開放參觀到傍晚6:10，歡迎全家大小一同來動物園悠遊「曬月亮」。

當天只要在17：00-19：00之間，將作品繳交至「柚燈收件處」，就能參加柚燈大賞競賽。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)