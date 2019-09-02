台中市政府勞工局將於9月8日在文化部文化資產園區(原台中文化創意產業園區)舉辦「友善國際勞工嘉年華」，活動結合越南及本國中秋節慶文化，並邀請歌手及樂團演出；還有闖關遊戲、DIY體驗、異國美食與精美好禮等，歡迎移工及市民朋友一同體驗中秋節慶，增進彼此互動，體現多元共榮的友善精神。

勞工局長吳威志2日說，隨著台中市移工人數日益增加，市府更加關心移工在台工作、休閒及生活，希望透過舉辦嘉年華活動，讓移工與市民有更多交流機會，營造台中成為多元融洽的大家庭。

吳威志表示，活動當日除邀請人氣越南歌手克越、泰國樂團TheBank、大馬創作歌手王艷薇及河堤樂團演出之外，還有一系列交流活動；包括以園遊會方式設置異國美食及本土台灣小吃攤位、異國文化特色介紹、越式燈籠、三明治與咖啡DIY體驗攤位等，以及政令闖關遊戲，闖關成功可兌換限量精美禮物與園遊券。

勞工局強調，民眾只要現場拍照打卡、上傳臉書並標記嘉年華活動，即可參加摸彩並兌換園遊券。詳細活動資訊請上台中市政府勞工局網站查詢，或電洽04-35067888分機4920吳小姐。

(中時 )