「2019新北好市節美食嘉年華」將於28、29日在板橋府中非常熱區及重慶路盛大展開，共50攤市場及夜市美食讓民眾從早吃到晚，新北市府限量1000份美食消費券，原價300元只要150元，3日中午12點開賣，市府也加碼推出市場及夜市組合套餐最低只要42折。

新北市府市場處2日舉行宣傳記者會，副市長吳明機化身美食收服家，帶領大家一起抓寶，挑戰30秒完成「樂華享樂豪華套餐」的營養三明治及「永安悠哉下午茶套餐」的曲奇餅。

吳明機表示，市府辦理一系列活動，邀請民眾共同推薦美食並辦理票選活動，共吸引萬名網友參與，選出新北市場及夜市激推美食，美食嘉年華將延續票選結果，將這些代表新北市場、夜市的特色美食邀請到板橋府中非常熱區及重慶路，讓大家一次品嚐新北大小角落的小吃。

今年「新北好市節美食大賞」票選活動除了市場組外，還新增了夜市組，以永和永安市場的「沐爵曲奇餅」及永和樂華夜市的「天使雞排」分別獲得各組網路票選第一名。

市場處更結合市場組及夜市組TOP10的新北好味道，推出8組超值套餐，於9月3日中午12點同步開賣，下殺42折起，每組套餐限量50份，民眾在「新北好市生活學」網站購買後，就可以在9月22日前持兌換券到指定市場或夜市兌換，也可到美食嘉年華現場一次吃個夠。

(中時 )