有媒體報導國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀擔任吳的「密使」赴中國見國台辦主任劉結一時，帶了一份民調向對岸表達「韓會選不下去」的訊息。雖然後來國民黨嚴正否認，但前台北縣長周錫瑋爆氣忍不下去了！痛罵國民黨黨中央、鴻海創辦人郭台銘和前立法院長王金評這群人有良心嗎！

周錫瑋在直播中表示，國民黨走到了今天，還要再玩幫助蔡英文連任的遊戲嗎？還要背叛民主的初選精神嗎？還要讓那群想要拉下蔡英文的國民們失望嗎？國民黨到底在做什麼？當蔡英文贏得民進黨初選，民進黨有要換掉蔡英文嗎？當蔡英文民調低時，民進黨有要換掉蔡英文嘛？當蔡英文重新修國安法，背叛民進黨理念，重新戒嚴，民進黨有要休掉蔡英文嗎？

周錫瑋更表示，韓國瑜民調之所以會下滑，有兩個原因：第一個就是國民黨一直有換瑜的計畫嗎！第二個就是民進黨一直抹黑韓國瑜嗎！各位只要上網看，抹黑韓國瑜只要一分鐘就能出一條，所有沒有的事情，都可以抹黑在韓國瑜身上，但怎麼到現在還可以傳出，張顯耀到大陸去談換瑜的事，為什麼國民黨到現在對郭台銘可能脫黨參選都沒有堅決意見的表達？反而模糊其事，給郭台銘脫黨參選給了正當性的理由，他在這裡跟大家說，任何脫黨參選都是幫助蔡英文參選！周錫瑋更加重語氣，再說一次，任何脫黨參選都是幫助蔡英文當選！

周錫瑋提醒大家，為什麼國民黨上次會輸，也是只有兩個理由，失去民心跟換柱。國民黨上次之所以潰敗，不就是這兩個原因，所以國民黨還要重蹈覆轍？當民進黨在立院俢國安法時，國民黨人在哪去了？不要說立委怎樣，請問國民黨中央有給任何指示嗎？如果這時候國民黨還不站出來，對抗腐敗的民進黨，國民黨在幹什麼！他從昨天到現在，都還沒有辦法睡覺，黨中央到底在幹什麼？當這麼可怕的謠言出來時，黨中央都沒有人出來說話，該出來釐清的人在幹嘛？國民黨提名的人要看對岸的臉色嗎？當然不要！劉結一能做決定嗎？當然不行！所以當這謠言的產生，不僅毀壞國民黨，更摧毀了國民黨對民主的堅持。國民黨要怎麼告訴支持者，國民黨會打贏這場選舉！

周錫瑋很沉痛向國民黨中央喊話，請清楚說明這件事。周更沉痛指出，國民黨這樣欺負一個黨員，幫助民進黨助選，不就是要幫蔡英文當選嗎！今天國民黨有人參加國民黨內有史以來最公平最公正的初選，輸掉的人還有理由出來說要換掉韓國瑜嗎？還有理由說，就是要參選到底嗎？這個人沒有誠信！這個人沒有民主的精神，這個人要幫蔡英文當選，因為國民黨一但分裂，蔡英文就有當選的機會。

周錫瑋稱，他陪韓國瑜助選，看到全台最基層的人都挺韓國瑜，他敢說，韓國瑜一定會當選。這群支持的人，就是因為不滿蔡英文，將希望放在韓國瑜身上。蔡英文之所以民調還在高點，就是因為國民黨給人不團結的結果。所以現在只要有人要脫黨參選，就是幫蔡英文勝選，甚至現在在跟民進黨一起破壞國民黨團結的人，這些國民黨黨員，要通通開除！

周錫瑋沉痛表示，一位在立院很久的黨員，竟可以說出那樣的話！國民黨栽培你這麼多年，你竟幫蔡英文當選。周錫瑋更痛喊，你們這群人有良心嗎！國民黨這些權貴有良心嗎！國民黨當權者有良心嗎！

周錫瑋氣到在鏡頭前久久不能成言，表示他一直看著韓國瑜被抹黑，但是國民黨當權者有誰幫忙？張顯耀周繼祥出來說話，國民黨中央出來說清楚，國民黨還要出來說一件事，是不是脫黨參選都要繼出黨紀，周錫瑋怒喊是不是！這場選舉何其重要，是台灣的未來，國民黨現在在幹嗎？國民黨請出來說清楚！

(中時電子報)