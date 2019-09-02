南韓媒體報導，留在首爾龍山基地的最後一個美軍基地－韓美聯合司令部，將在2021年底之前，遷移至京畿道平澤美軍基地韓福瑞營區。

南韓「東亞日報」今天在外交安保版指出，韓美聯合司令部遷移平澤一事，已在6月的韓美國防部長會談達成共識，但具體遷移時間尚未公開。

南韓總統府青瓦台8月舉行國家安全保障會議常任委員會，決定向美國要求提前返還26處駐韓美軍基地。

南韓軍方人士1日透露，韓美透過磋商，就2021年底完成韓美聯合司令部遷移達成共識。也有分析認為，韓美將在10月底至11月初，在首爾舉行的第51次韓美年度安保協議會正式達成協議。

包括相關設施在內，韓美聯合司令部在龍山基地內共有30多棟建築。軍方相關人士表示：「韓美聯合司令部的遷移不是依次進行的，而是一次性遷移。」

此前，駐韓美軍司令部、美軍第八軍司令部、聯合國軍司令部等龍山基地內的核心設施已完成遷往平澤。與此不同，韓美在2014年達成協議，決定在將戰時作戰指揮權移交給南韓軍方之前，韓美聯合司令部先留在龍山基地。

分析認為，韓美把2021年底定為韓美聯合司令部遷移時間，也反映南韓總統文在寅先前承諾的在任期內實現戰時作戰指揮權移交的意志。

南韓國防部對外表示：「聯合司令部遷移的具體時間尚未確定。」有分析認為，如果確定遷移目標時間，可能會發生基地內建築物竣工延遲等無法實現目標年度的情況，因此軍方當局不願公開。

如果韓美在第51次年度安保協議會就聯合司令部遷移日程正式達成協議，返還龍山基地的程序也會加快速度。

(中央社)