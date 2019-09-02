《日本經濟新聞》的一項「誰是下屆首相最適合人選？」的民調顯示，自民黨的小泉進次郎高達29％，與2019年5月前次調查相比高出6％，甚至超過現任首相安倍晉三。

自民黨總裁（黨魁）任期將於2021年9月底末屆滿的安倍，在這次調查中較前次下跌5％，以18％屈居第2。第3名是自民黨前幹事長石破茂，以13％排名第3。

其次是官房長官菅義偉及外務大臣河野太郎各6％。政策調查會長岸田文雄、經濟財政大臣茂木敏充各1％。最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男為3％，排名第6。

以内閣支持層來看，第1名為安倍29％、第2名小泉28％、第3石破10％。不支持層則為第1名小泉32％、第2名石破23％、第3名枝野8％。

自民黨黨規規定，總裁最多連任3次，安倍的第3次任期即將於2021年9月屆滿。安倍若要再4連則必須修改黨規。

小泉 進次郎今年38歲，是前日本首相小泉純一郎的兒子歷任內閣府大臣政務官兼復興大臣政務官、自民黨青年局長、自民黨農林部會長、自民黨筆頭副幹事長、自民黨厚生勞動部會長等職。小泉的人氣雖高，但因為還年輕，在重視年齡、資歷的日本政界想爭首相之位時期尚早。

(中時 )