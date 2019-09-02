為提升教師自造教育教學能力，並有效融入自然、生活科技、數學、人文社會等學習領域，教育部委託國立高雄師範大學光通系教授林鴻銘擔任「STEM＋A課程導向數位自造教育扎根計畫」總主持人，2日展示第一期暨第二期計畫第一年成果，發表8套公版軟硬體教具，號稱「8歲到88歲都能用」，讓學童對數位教育輕易上手。

教育部政務次長范巽綠致詞時介紹，自造教育4年以來連結北中南3個基地，以3個子計畫大學（台師大光電所教授李亞儒、中興大學光電所教授江雨龍、高師大工設系教授林漢裕）作為「恆星」，至今已經成立20個「行星」基地和173個「衛星」基地、18個區域基地小聯盟；到今年7月已經辦理第一梯次教師培訓，共有79校138位教師申請教具，恆星基地共提供3694套公版教具，預計108學年度有1萬6558位學生受惠，而材料總成本竟只有少少的200萬元。

林鴻銘說，此次兩大主角首先是「NKNUBLOCK」公版國家級軟體，可即時驗證程式功能，大大提升老師大班教學的效率；另一主角是「4060系列硬體教具」公版電控版，2日展示的所有教具，包括程式語言、運算思維教育與AI人工智慧等創新自製教具，都是4060做出來的，可以延伸至機器人、大數據、智慧居家、人工智慧等新興科技教育。

現場展示了許多有趣教具，像是國小的多功能數控學習平台避障履帶車、循跡履帶車、迷宮履帶車；國中的避障電動車、循跡電動車、迷宮電動車、四輪電動車；高中職自動化控制，以履帶加上光譜辨色，用於生產輸送帶上的汰選商品；中小學的創意延伸應用教具還有「智慧溫室」，實際實驗哪一種顏色的光可以讓植物成長比較快等等。

研發團隊表示，這些教具都可以重複使用，像自動化控制的履帶是從電動車上拆下來的，控制面板也是從其他教具拆下來，成本是零；而電動車的組裝成本也非常低，每台只要200元。

(旺報 )