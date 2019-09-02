莫斯科航展人滿為患

中方最新型察打一體無人機「翼龍-2」首度在2019年莫斯科國際航太展（MAKS）風光亮相，就面臨悲慘的命運。

據環球網軍事2日報導，「翼龍-2」在室外展示時，竟遭嚴重破壞。塔斯社記者在現場拍攝的照片顯示，這架無人機的3個起落架全都受損，其中機腹部兩個起落架甚至斷裂，與機身脫離，以致整個後機身坍塌落地。

Голоса клевещут, что посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новейший китайский ударный БЛА Wing Loong II pic.twitter.com/d4xhM2dfrg — Бармалей (@Bar_maley) September 1, 2019

而原先安裝在機翼下的武器外掛架也掉落，至於原本整齊排放在機身前的各式飛彈和精確制導炸彈，也明顯被移位，甚至消失了！

現場照片顯示，稍早有大批俄羅斯等遊客帶著孩子，進入應該是封閉的圍欄內參觀，其中一些小孩在家長的幫忙下，爬上「翼龍-2」無人機上玩耍。分析指出，這應該是導致無人機損毀的直接原因。

首度亮相莫斯科航展的「翼龍-2」無人機是展示樣機，雖然就經濟層面而言，直接的損失可能沒有想像中嚴重，但環球網直指，在莫斯科航展這麼重大的展場上，沒想到會出現這樣「低級」的狀況。

環球網指出，中國大陸自製「翼龍」無人機發展到「翼龍-2」，已經成為系列化產品，在傳統的偵察、精確打擊等軍事作戰，還有反恐、巡邏等各式任務上表現出色，並大量出口，已經成為中方航空工業的明星產品。而這次航展開幕後，有多名俄羅斯軍人很認真地研究機腹偵察設備。

「翼龍-2」是以「翼龍-1」為基礎研製的中空、長航時、偵察/打擊一體多用途無人機。除了機體擴大外，氣動佈局也全面優化，並換裝了推力更強的中方自製發動機，以提高實用升限，速度和續航力。此外，新翼龍有6個外掛點，共可攜帶約480公斤彈藥，它還有載荷約200公斤的內部彈艙，可攜帶CCD相機，通信偵察設備與電子戰設備等。

或許「翼龍-2」在執行任務上功能多元，性能強大，不過面對精力旺盛的孩子，仍不堪摧殘。

(中時電子報)