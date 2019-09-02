2019.09.02中山區慢慢早食堂被檢驗出蛋餅皮不符合規定，已令下架違規產品。

台北市衛生局公布108年度麵製品抽驗結果，100件食品中有1件不符規定，為中山區「慢慢早食堂」的蛋餅皮，檢驗出違法使用防腐劑「己二烯酸」，為延長食品保存期常用的食品添加物，可防止黴菌或酵母菌滋生，進入人體後，若攝入較高劑量則會對口腔和消化道產生刺激及灼燒感，已令販售場所下架違規產品，今記者致電慢慢早食堂，但無人接聽。

此次抽檢市售麵製品包含麵條63件、刈包皮或包子皮10件、饅頭10件、蛋餅皮10件、水餃皮或餛飩皮或鍋貼皮7件，檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、甜味劑、硼砂及其鹽類等項目，針對品質檢驗不符違反食品安全衛生管理法，可處製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局表示，因慢慢早食堂無法提供蛋餅皮進貨來源，向店家開罰3萬元，並已令下架違規產品，呼籲民眾在選購麵食類製品時，應向信用良好的廠商購買，尤其是販售場所，更應該要保留進貨單據，掌握食材來源。

(中時 )