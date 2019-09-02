北市自強隧道實施「區間平均速率」，取締超速及違規變換車道的車輛，9月1日第一天執法，其中有376件超速，將依《道路交通管理處罰條例》處1200元以上、2400元以下罰鍰，違規件數較測試期間大幅下降81％，違規變換車道則有13件，依法可處600元以上、1800元以下罰鍰。

自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜常有民眾反應有嚴重超速駕駛情況，限速規定為40公里，新制上路後針對超速逾20公里以上者優先取締，也就是行車速度超過61公里就會開罰。

9月1日執法首日，經統計，區間超速違規北往南方向215件，南往北方向161件，總共376件，其中違規最多的時段為北往南方向，在上午10時至11時有67件，南往北方向是上午7時至8時有13件。

警方表示，違規件數較測試期間每日1977件，大幅下降1601件，下降幅度高達81％。

另外，違規在自強隧道內跨越雙白線，北往南方向9件，南往北方向4件，總共13件，違規件數較測試期間每日20件下降7件，下降幅度35％。

(中時 )