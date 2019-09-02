鄭姓男子1日深夜和友人在桃園火車站前商圈遊蕩，員警見狀上前盤查，沒想到鄭男不但不配合，還藉酒滋事，對員警咆哮、辱罵三字經，員警立即呼叫支援、啟動快打部隊將8人帶回，鄭男訊後被依妨害公務罪嫌送辦。

酒店滋事事件頻傳，桃園警方針對轄內常發生治安事故的酒店、KTV、舞廳、卡拉OK、網咖、汽車旅館等列為治安要點加強執法。桃園警察分局武陵派出所員警1日深夜22時，在桃園區中正路執行守望勤務時，發現鄭男一行人在舞廳前閒晃，上前盤查。

舞廳前聚眾拒盤查還辱警 酒醉男遭送辦

滿身酒氣的41歲鄭姓男子稱只是要去舞廳跳舞，拒絕配合盤查，但因舞廳已休息，員警告知並勸離，沒想到鄭男不願配合，還藉酒大聲咆哮並以三字經辱罵員警，其餘7人在旁大聲附和，員警為避免狀況失控，立即呼叫支援。

勤務指揮中心立即啟動快打部隊，在3分鐘內趕抵現場，以優勢警力控制現場，將8人帶回派出所內盤查，鄭男因辱罵員警，依妨害公務罪嫌移送法辦，其餘7人依規定進行保護管束，由家人及朋友接回，警方重申嚴正執法立場，絕不容許任何挑釁公權力的行為。

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(中時 )