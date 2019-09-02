「蜜柚咖啡」是瑞穗舞鶴公主咖啡的新創之作，結合咖啡香醇、柚子清香與蜂蜜的甜，以全天然的食材，替來到舞鶴休憩的旅客充電。（王昱凱攝）

花蓮瑞穗舞鶴因土地與氣候適宜，非常適合咖啡、茶樹與柑橘類的栽種。（王昱凱攝）

中秋腳步越來越近，花蓮舞鶴公主咖啡也飄起了柚香，「蜜柚咖啡」融合了蜂蜜的微甜、柚果的香氣與黑咖啡的韻味，天然搭配，保留咖啡純香，又可吃到柚子的清甜，是公主咖啡的創意之作。陳韻庭也竭盡所能，為舞鶴、為農民打下農產基礎，使農友不再為了銷售與生計煩惱。

陳韻庭說，自己是遠嫁而來的台北姑娘，嫁夫隨夫，接手家中農事，久而久之也愛上舞鶴這片土地，找到家的感覺。接下農事後挑戰也隨之而來，在陳的觀察下發現，在地農產都很棒，但在行銷上，老農民們卻是一竅不通。

適逢2007年農委會經典十大農漁村選拔，陳韻庭一舉奪下農村風光組首獎，贏下公主美名，成為舞鶴大使，將咖啡、茶等農產美好廣銷各地，看見陳的用心，農友們也樂得將手中產品交給她，如今農民們隨四季更遞繁忙於咖啡、茶與柚子中，雖忙碌卻也樂此不疲。

今年暑假公主家中多了4名工讀的「小公主」，工作繁忙之餘，四人運用手邊的素材調製飲品，無心插柳下，「蜜柚咖啡」就此誕生，蜂蜜與果肉的清甜佐以咖啡韻味，另人回味無窮。

陳韻庭表示，希望以天然素材和飲品，為前來遊憩休閒的旅客們補充力量，所以公主家找不到奶精與糖，有的只是濃厚的人情、天然的「蜜柚咖啡」與敞開大門的熱烈歡迎。

(中時 )