小威廉絲(左)在美網女單16強打敗馬蒂琪。（美聯社）

小威廉絲(Serena Williams)2日在美網16強受傷了，她在第2盤跌倒扭傷右腳踝，退場接受治療，比賽因此暫停。不過她稍後還是回到球場，克羅埃西亞女將馬蒂琪(Petra Martic)沒能把握這個機會，仍被小威以6-3、6-4擊敗。

「不知為何我踩空一腳，我當時在網前攻擊，莫名其妙就跌倒了。」可能是因為小威體重增加，靈活度不如以往，她跌倒後坐在場中央沒有立即起身。「我那時想著，天哪，別又來了！還好我只是嚇了一跳，我的身體一整年都很勞累。」

馬蒂琪說：「我覺得小威受傷之後好像更強了，可能她不想勉強移動，然後擊球和發球就變得更猛烈與精準。她擊球力道真的很重，要你親身拿拍子去擋過才知道。」小威的38顆致勝球狠狠壓倒馬蒂琪的11顆。

小威再次表示：「每個人跟我打的時候都會拿出全部力量，跟她們碰上其他選手時不一樣，所以我總是必須繳出無與倫比的表現。」8強戰小威要對戰大陸女將王薔，王薔爆冷淘汰了第2種子巴蒂(Ashleigh Barty)。

(中時電子報)