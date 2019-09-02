7月份全球主要國家經濟數據多呈現下跌趨勢，但7 月份美、歐及新興市場國家央行持續釋出寬鬆訊息，國際金融市場在全球貿易戰不確定性與經濟成長趨緩憂慮並存下，全球股票及債券市場呈現上下震盪走勢，勞動基金截至今年7月累積收益達3244.6億元、單月收益仍超過200億元。

勞動基金運用局表示，108 年 7 月全球主要國家經濟數據多呈現下跌趨勢，其中美國 ISM製造業採購經理人指數(PMI)較上個月下跌0.5 至51.2，為2016年9月以來最低，非製造業指數較上月下跌1.4為53.7。

另非農就業人口增加16.4萬人，較上月增加數減少2.9萬人，失業率則維持在3.7％。歐元區製造業採購經理人指數較上月下降1.1為46.5，已連續6個月萎縮，服務業採購經理人指數較上月減少0.4為53.2，6月失業率則持平為7.5％。中國大陸製造業採購經理人指數較上月回升0.3為 49.7，是自今年4月以來首度回升，非製造業採購經理人指數較上月下降0.5為53.7。

但7 月份美、歐及新興市場國家央行持續釋出寬鬆訊息，國際金融市場在全球貿易戰不確定性與經濟成長趨緩憂慮並存下，全球股票及債券市場呈現上下震盪走勢。

整體勞動基金截至108年7月底止規模為4兆1978億元，勞動基金審慎依市場情勢動態調整全球布局，今年截至7月底，整體勞動基金評價後收益數為3244.6億元，收益率達8.21％。

隨著美中貿易爭端、各國貿易保護主義興起及地緣政治風險升高下，已出現經濟放緩跡象，但全球主要國家採取預防性寬鬆的貨幣政策，並推出財政刺激政策，以因應未來經濟下滑，基金運用局將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、歐元區政經風險及國際經濟前景等，審慎調節投資步伐，使基金長期穩健收益。

(中時 )